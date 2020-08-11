Убивший ветерана Отечественной войны в Калужской области получил 19 лет лишения свободы

ТАСС, 11 августа. Житель Малоярославца Калужской области признан виновным в убийстве 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны и еще нескольких преступлениях и приговорен к 19 годам лишения свободы. Об этом во вторник сообщила пресс-служба прокуратуры Калужской области.

"Калужским областным судом в соответствии с позицией государственного обвинителя постановлен обвинительный приговор в отношении 36-летнего жителя г. Малоярославец, осужденного за убийство, разбойное нападение, два эпизода мошенничества, два эпизода краж <...>, к 19 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Как установили следствие и суд, 19 августа 2019 года мужчина пришел в дом ветерана войны, где ранее устанавливал пластиковые окна, и попросил у него в долг денег. Пенсионер дал ему 400 рублей, но осужденный посчитал сумму недостаточной. Он нанес ветерану более 20 ударов руками и металлической тростью, половина из которых пришлась в область головы. От травм пожилой мужчина умер.

После этого житель Малоярославца забрал из квартиры погибшего более 50 тыс. рублей и направился с деньгами в Калугу. По данным пресс-службы калужской прокуратуры, на станции "Калуга-1" деньги у него похитили, и мужчина обратился в полицию. Причастность к убийству пенсионера удалось выявить при выяснении обстоятельства похищения.

Помимо убийства Ветерана Великой Отечественной войны, он признан виновным в похищении телефона у знакомого, краже отопительного котла и радиаторов, мошенничестве. В частности, осужденный разместил объявления об установке пластиковых окон, получил предоплату от двух пенсионерок и скрылся. Все это он сделал для того, чтобы купить себе наркотики, уточнили в пресс-службе прокуратуры Калужской области.