СК завершил расследование дела экс-главы Железнодорожного

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении экс-главы города Железнодорожный Евгения Жиркова, обвиняемого в получении взятки квартирами. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе СК.

"Главным следственным управлением СК завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы города Железнодорожный Московской области Евгения Жиркова и акционера АО "Мостроймеханизация-5" Обида Ясинова", - сказали в СК. Ясинов обвиняется в даче взятки Жиркову.

Следствие считает, что в 2014-2015 годах Жирков получил от Ясинова нежилые помещения площадью более 1 тыс. кв. м и две квартиры в Железнодорожном общей стоимостью более 80 млн рублей в виде благодарности за ранее принятые им в решения в пользу застройщика - АО "Мостроймеханизация-5". Эта компания занималась проектом строительства жилого квартала.

"Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - сообщили в СК.