Информация о минировании аэропорта Шереметьево и московских судов не подтвердилась

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Специалисты обследовали аэропорт Шереметьево и самолеты на стоянке, а также "заминированные" районные суды в Москве и три ТЦ в Подмосковье, и не нашли взрывных устройств. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"После получения сообщений о минировании проверены 15 районных судов в столице, аэропорт Шереметьево, включая самолеты на стоянке, и три торговых центра в разных районах Московской области. Также проверено административное здание в Шатуре. Взрывных устройств нигде не обнаружено", - рассказал собеседник агентства.

Ранее таким же образом в Москве были "заминированы" около десяти торговых центров, все сообщения оказались ложными.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.