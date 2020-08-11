Истребитель МиГ-31 сел с разрушенным колесом задней стойки шасси в Пермском крае

ТАСС, 11 августа. Истребитель МиГ-31 сел в Пермском крае в штатном режиме после разрушения одного из колес задней стойки при тренировочном полете, сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального военного округа.

"11 августа в Пермском крае при выполнении посадки после планового учебно-тренировочного полета самолета МиГ-31 руководителем полетов было обнаружено разрушение одного из колес задней стойки шасси истребителя. Руководитель полетов предупредил об этом командира воздушного судна. Экипаж выполнил посадку в штатном режиме, самолет повреждений не получил", - сообщили в пресс-службе.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщал ТАСС, что МиГ-31 в аэропорту Большое Савино в Перми совершил экстренную посадку из-за неисправности.

МиГ-31 (по кодификации НАТО - Foxhound) - двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Первый советский боевой самолет четвертого поколения. Разработан в 1970-х годах коллективом Отдельного конструкторского бюро завода 155 (ныне - АО "РСК "МиГ") под руководством главного конструктора Глеба Лозино-Лозинского.

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