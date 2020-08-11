СМИ: оппозиционный гонконгский медиамагнат Джимми Лай отпущен под залог

Истребитель МиГ-31 сел с разрушенным колесом задней стойки шасси в Пермском крае

Ранее источник в экстренных службах региона сообщал ТАСС, что МиГ-31 в аэропорту Большое Савино в Перми совершил экстренную посадку из-за неисправности

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