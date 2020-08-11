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Протесты в Белоруссии после выборов президента

СК по Минску проводит проверку по факту смерти мужчины в ходе беспорядков 10 августа

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Управление Следственного комитета по Минску проводит проверку по факту смерти мужчины во время массовых беспорядков вечером 10 августа. Об этом во вторник сообщило агентство БелТА со ссылкой на официального представителя ведомства Екатерину Гарлинскую.

"Личность мужчины установлена, им оказался 34-летний минчанин, ранее осужденный за причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть человека, к семи годам лишения свободы. Для установления точной причины смерти мужчины следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, производство которой поручено специалистам ГКСЭ (Государственный комитет судебных экспертиз - прим. ТАСС)", - цитирует агентство заявление Гарлинской.

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