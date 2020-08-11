Прокуратура не нашла оснований для подачи жалобы на приговор по делу "Сети" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Прокуратура не намерена обжаловать приговор по петербургскому делу террористической организации "Сеть" в отношении Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова. Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга, ведомство не усматривает оснований для отмены решения Второго Западного окружного военного суда.

"Копия приговора по уголовному делу в отношении участников террористического сообщества "Сеть" изучена <…> Оснований для его отмены не усматривается", - сказали в пресс-службе.

Второй Западный окружной военный суд ранее приговорил Бояршинова к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима, Филинкова - к семи годам колонии.