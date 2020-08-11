Жителя Ленинградской области задержали за брошенную петарду на матче "Ротор" - "Зенит"

ВОЛГОГРАД, 11 августа. /ТАСС/. 35-летнего жителя Ленинградской области задержали за использование пиротехники на матче между волгоградским "Ротором" и "Зенитом" (Санкт-Петербург), который прошел во вторник на "Волгоград-Арене". Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

"За допущенное грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (использование пиротехники - бросок петарды) задержан один человек. В отношении 35-летнего жителя Ленинградской области составлен административный протокол по ст. 20.31 КоАП РФ ("Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований")", - говорится в сообщении.

По данным МВД, за данные деяния предусмотрено наложение административного штрафа в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток с наложением запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований на срок от одного года до семи лет. "В ближайшее время собранные материалы рассмотрит суд Центрального района города Волгограда", - подчеркнули в ведомстве.

Во вторник петербургский "Зенит" в гостях обыграл волгоградский "Ротор" со счетом 2:0 в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). "Ротор" сыграл в элитном дивизионе впервые с 2004 года.

По данным МВД, на матче во вторник присутствовали 12 438 зрителей. Для обеспечения охраны общественного порядка было задействовано свыше 250 сотрудников ОВД (нарядов патрульно-постовой службы, экипажей ДПС, конной полиции), а также 40 представителей казачества, 90 работников частных охранных структур, 150 военнослужащих Росгвардии, 600 контролеров-распорядителей.