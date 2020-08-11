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Три человека пострадали из-за взрыва газа в частном доме в Ульяновской области

Инцидент произошел в селе Ивановка

УЛЬЯНОВСК, 11 августа. /ТАСС/. Взрыв газа в частном доме произошел в понедельник в селе Ивановка Ульяновской области, пострадали три человека. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД по региону.

"По предварительной информации, 11 августа около 15:36 (14:36 мск) в селе Ивановка Ульяновского района в частном доме произошел взрыв газового баллона. В результате несчастного случая произошло обрушение здания, пострадали три человека: женщина 1999 года рождения, мужчины 1971 и 1951 годов рождения", - сказали в пресс-службе.

По данным управления МВД, двое пострадавших доставлены в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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