Главу одного из районов в Северной Осетии подозревают в незаконном предпринимательстве

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 августа, /ТАСС/. Глава администрации Моздокского района Северной Осетии подозревается в незаконном предпринимательстве, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается во вторник на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным управлением Следственного комитета РФ по Республике Северная Осетия - Алания в отношении 61-летнего главы администрации местного самоуправления Моздокского района возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 289 УК РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с 18 января 2018 по 29 апреля 2020 года подозреваемый, являясь муниципальным служащим, вопреки запрету, установленному законом на занятие предпринимательской деятельностью, будучи учредителем ООО "Яравто" и осуществляя управление через доверенное лицо, предоставлял организации преимущества и привилегии при заключения муниципальных контрактов. Как отмечается, в результате противоправных действий подозреваемого ООО "Яравто" получен доход на сумму свыше 500 тыс. рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.