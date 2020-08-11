{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Главу одного из районов в Северной Осетии подозревают в незаконном предпринимательстве

Возбуждено уголовное дело

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 августа, /ТАСС/. Глава администрации Моздокского района Северной Осетии подозревается в незаконном предпринимательстве, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается во вторник на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным управлением Следственного комитета РФ по Республике Северная Осетия - Алания в отношении 61-летнего главы администрации местного самоуправления Моздокского района возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 289 УК РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с 18 января 2018 по 29 апреля 2020 года подозреваемый, являясь муниципальным служащим, вопреки запрету, установленному законом на занятие предпринимательской деятельностью, будучи учредителем ООО "Яравто" и осуществляя управление через доверенное лицо, предоставлял организации преимущества и привилегии при заключения муниципальных контрактов. Как отмечается, в результате противоправных действий подозреваемого ООО "Яравто" получен доход на сумму свыше 500 тыс. рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Теги
РоссияСеверная Осетия
AP: прервавший брифинг Трампа мужчина угрожал убийством людей рядом с Белым домом
Источники утверждают, что он приблизился к сотрудникам Секретной службы США, уведомив их о том, что у него при себе имеется оружие
Читать полностью