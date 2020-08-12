Жителя Новосибирска приговорили к двум годам условно за дебош на борту самолета

ТАСС, 12 августа. Суд в Хабаровске приговорил жителя Новосибирска к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 80 тыс. рублей за оскорбление пассажира и сопротивление бортпроводнику, сообщается в среду на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Суд приговорил жителя г. Новосибирска к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года", - указано в сообщении. Также суд обязал осужденного выплатить в пользу пострадавшей пассажирки 80 тыс. рублей за моральный вред.

ЧП произошло в декабре 2019 года во время рейса Новосибирск - Хабаровск. Один из пассажиров в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош. "В пути он публично оскорблял нецензурной бранью пассажирку, сидящую на соседнем месте, бросал в нее вещи, чем причинил ей нравственные и физические страдания. Гражданин отказался выполнить требование бортпроводника о прекращении противоправных действий и, оказывая сопротивление, схватил его за руки, причинив физическую боль", - говорится в сообщении прокуратуры.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство на воздушном транспорте, связанное с сопротивлением иным лицам, пресекающим нарушение общественного порядка").