В Якутии возбудили дело из-за недостроенного моста по нацпроекту

ТАСС, 12 августа. Следственные органы Республики Саха (Якутия) возбудили уголовное дело по факту приемки и оплаты незавершенного строительства моста в Якутске по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает в среду прокуратура региона.

Речь о контракте на строительство моста в районе Северный между казенным городским учреждением "Главстрой" и коммерческой строительной компанией. "В декабре 2019 года между сторонами подписаны акты о приемке выполненных работ, справки об их стоимости, на основании которых подрядчику денежные средства по контракту перечислены в полном объеме. Вместе с тем, согласно материалам проверки прокуратуры, работы по объекту - строительство моста в микрорайоне Северный, оцененные контрактом на сумму более 47 млн рублей, выполнены не в полном объеме, строительство моста по настоящее время не завершено", - говорится в сообщении.

Материалы проверки прокуратуры Якутска направили в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 292 УК РФ ("Служебный подлог").