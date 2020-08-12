СК Белоруссии подозревает журналистов Важенкова и Рогова в участии в беспорядках

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии подтвердил в среду задержание российских журналистов Артема Важенкова и Игоря Рогова, они находятся в статусе подозреваемых по делу об участии в массовых беспорядках. Об этом сообщило агентство БелТА.

"Данные граждане были задержаны в Минске в 02:00 11 августа в районе универсама "Рига" с внешними признаками алкогольного опьянения. В данный момент они находятся в статусе подозреваемых по уголовному делу, возбужденному управлением СК по городу Минску по признакам ст. 293 ч. 2 УК (участие в массовых беспорядках)", - приводит агентство заявление СК Белоруссии.

Ранее посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявлял, что российские дипломаты ждут скорейшего окончания процедур, после которых задержанные журналисты должны были покинуть здание ГУВД Минска.