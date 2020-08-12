Тело пропавшего восьмилетнего ребенка нашли в озере в Забайкалье

ТАСС, 12 августа. Поисковая группа в Ононском районе Забайкальского края в среду нашла в озере тело восьмилетнего ребенка, пропавшего 8 августа, сообщил журналистам пресс-секретарь следственного управления СК по Забайкалью Егор Марков.

"Сегодня около 10:30 (04:30 мск) в Ононском районе в озере, расположенном недалеко от села Новая Заря, в ходе поисковых мероприятий обнаружено тело восьмилетнего ребенка, пропавшего без вести 8 августа", - сказал Марков.

На место выехала следственно-оперативная группа, которая установит обстоятельства гибели ребенка. Для помощи следствию в регион прибыли сотрудники Главного управления криминалистики СК России.

По данным следствия, 8 августа мальчик ушел из дома в селе Новая Заря и не вернулся. В понедельник следователи возбудили уголовное дело по признакам убийства малолетнего.