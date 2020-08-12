В Магаданской области возник пожар на охраняемых заповедных территориях

ТАСС, 12 августа. Природные пожары площадью более 3 тыс. га зафиксированы в среду в заповеднике "Магаданский" на Колыме. Об этом сообщили ТАСС в учреждении.

"Сейчас на территории заповедника бушуют три пожара. Огонь никто не может потушить, так как пожары действуют в труднодоступной местности", - сообщил собеседник агентства.

Ранее синоптики прогнозировали на 12 августа сильные дожди на территории Магаданской области. Руководство заповедника рассчитывает на то, что осадки смогут потушить пожары. Сейчас на территории охраняемых земель пасмурная погода, ожидается дождь.

Причиной пожаров стало возгорание травы, вызванное сухими грозами. В этом году на Колыме отмечается аномально высокая грозовая активность. Большая часть в регионе гроз проходит без осадков, вызывая пожары в лесной зоне.

Заповедник "Магаданский" расположен на юге Магаданской области в Ольском и Среднеканском районах. Он основан в 1982 году и состоит из четырех участков. На территории заповедника отмечено 729 видов сосудистых растений. Там обитают 32 вида рыб, более 180 видов птиц, около 40 видов наземных млекопитающих.