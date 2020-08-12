В Южной Корее 33 человека погибли и девять пропали без вести из-за сильных дождей

СЕУЛ, 12 августа. /ТАСС/. Максимальное количество жертв с 2011 года зарегистрировано в Республике Корея в результате продолжительных проливных дождей. С 1 августа в стране погибли 33 человека, девять пропали без вести, еще восемь пострадали, сообщил в среду Центральный штаб по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам.

Из-за удара стихии эвакуировали более 7 тыс. человек, многие из них до сих пор не могут вернуться в свои дома. Повреждены около шести тысяч домов, столько же сельскохозяйственных теплиц, 2,5 тыс. животноводческих хозяйств и складов. По всей стране затоплены более 27 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий.

Правительство в этой связи планирует дополнительно объявить специальными зонами бедствия некоторые регионы, наиболее сильно пострадавшие от дождей. На прошлой неделе в этот список вошли семь районов.

Власти также объявили, что увеличат в два раза объемы денежной помощи, выплачиваемой пострадавшим в стихийных бедствиях. Так, компенсация семьям погибших вырастет с $8,4 тыс. до $16,8 тыс., а пострадавшим от наводнений - с $840 до $1680.

Правительство решило использовать все доступные финансовые ресурсы для ликвидации последствий проливных дождей, для чего уже подготовило ряд мер.