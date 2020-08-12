Уголовное дело возбудили после загрязнения нефтепродуктами реки Селемджи

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 августа. /ТАСС/. Уголовное дело по статье 246 УК РФ "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" возбуждено по факту загрязнения нефтепродуктами реки Селемджи на севере Амурской области. Об этом в среду ТАСС сообщил и. о. старшего помощника руководителя амурского следственного управления Олег Мясоедов.

"По факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 246 УК РФ "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ", - сказал Олег Мясоедов. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Амурской области.

Прокуратурой области установлено, что в районном бюджете на предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидацию их последствий предусмотрено недостаточно средств. "По результатам проверки прокурор района главе Селемджинского района внес представление, потребовав устранить нарушения", - сообщили в пресс-службе надзорного органа.

28 июля в Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора поступило сообщение о загрязнении Селемджи в районе поселка Экимчан. На место ЧП выехали специалисты различных ведомств. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура начала проверку по факту попадания нефтепродуктов в реку, на месте происшествия развернута кампания по ликвидации разлива. На месте разлива работали специалисты надзорных органов, сотрудники МЧС, представители администрации Селемджинского района.

По результатам лабораторных исследований проб природной воды было выявлено превышение концентрации нефтепродуктов в месте сброса более чем в 2 000 раз, превышение фактической концентрации взвешенных веществ над ее фоновой в реке Селемдже - в 29 раз. Росприроднадзор начал расчет ущерба, нанесенного почве и реке Селемдже. По данным ведомства, на 10 августа нефтяных пятен на воде больше нет, анализ отобранных проб не показывает превышения ПДК нефтепродуктов.