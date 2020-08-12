Суд направил на принудительное лечение школьника, напавшего на учительницу в Ульяновске

ТАСС, 12 августа. Суд в Ульяновске направил на принудительное лечение 15-летнего подростка, кухонным ножом ранившего учительницу математики в школе. У него выявлено хроническое психическое заболевание, сообщается на сайте следственного управления СК РФ региона.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения решения о применении принудительных мер медицинского характера к 15-летнему местному жителю, совершившему общественно опасное деяние. Около 10 часов 26 февраля 2020 года 15-летний ученик школы нанес кухонным ножом проникающее ранение в область живота 59-летней учительнице", - говорится в сообщении. Приговор вынесен по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство из хулиганских побуждений").

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза обнаружила у подростка хроническое психическое расстройство, которое способно лишить возможности осознавать свои действия и их последствия. Подросток будет лечиться в стационаре психиатрического медицинского учреждения.

Постановлением суда к молодому человеку применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.