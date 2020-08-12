Аэропорты Пекина сообщили об отмене почти 600 рейсов из-за сильных ливней

ПЕКИН, 12 августа. /ТАСС/. Крупнейшие международные аэропорты Пекина Шоуду и Дасин сообщили в среду об отмене почти 600 рейсов из-за обрушившихся на город сильных ливней и грозы. Об этом свидетельствуют данные электронных табло воздушных гаваней.

Аэропорт Дасин отменил 246 входящих и исходящих рейсов. Согласно расписанию, воздушная гавань смогла обслужить только около 40% намеченных полетов, еще 44 были задержаны. В то же время аэропорт Шоуду отменил 349 рейсов, еще 130 - отложены.

Ожидается, что в городе выпадет в среднем от 40 до 80 мм осадков. В отдельных районах этот показатель превысит 200 мм. Непогода продлится в Пекине до утра четверга.

Накануне администрация китайской столицы объявила "желтый" (повышенный) уровень опасности в связи с надвигающимися на город мощными ливнями и советует жителям в ближайшие 48 часов проявлять повышенную бдительность. Власти также рекомендовали действующим в городе предприятиям ввести гибкий график, по возможности организовать работу сотрудников на дому.