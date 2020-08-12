Один человек погиб в поножовщине в Наро-Фоминске

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Полиция в Наро-Фоминске задержала мужчину, ранившего ножом трех человек, один из которых погиб. Об этом сообщил ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Вечером 10 августа в Наро-Фоминске на ул. Мира от дома бригадой скорой помощи с ножевыми ранениями доставлены и госпитализированы женщина 1988 года рождения, которая впоследствии скончалась, мужчина 1975 года рождения и женщина 1981 года рождения. 11 августа за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел гражданин 1994 года рождения", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Преступление совершено в ходе бытового конфликта. Подозреваемый задержан.