Во Владимире сгорели десять мусоровозов

ТАСС, 12 августа. Десять мусоровозов сгорели утром в среду во Владимире, пострадавших нет, сообщили журналистам в среду в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

"В 04:09 мск поступило сообщение о загорании грузовых автомобилей для перевозки мусора на улице Тракторной, 43. По прибытии было обнаружено горение 10 мусоровозов на общей площади 60 кв. метров. Пожарные оперативно ликвидировали горение и не дали огню распространиться на другие машины. В результате пожара никто не пострадал", - говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что к ликвидации последствий привлекались 7 единиц техники и 24 человека личного состава.