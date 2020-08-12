Адвокат потерпевших заявила, что Ефремов вряд ли сможет участвовать в заседании суда

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов, вероятно, не будет участвовать в судебном заседании в среду по состоянию здоровья. Об этом ТАСС сообщила адвокат потерпевших Анна Бутырина.

"По нашей информации, Ефремова не будет. Что с ним именно, мы не знаем. Будем запрашивать это через суд", - сказала она.

В свою очередь адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил ТАСС, что не знает, будет ли участвовать его подзащитный в заседании. "До сих пор нет об этом никакой информации, даже его дочери ничего не сказали. Более того, я обращусь к главе СК и генпрокурору с просьбой остановить травлю моего подзащитного. Его долго отказывались госпитализировать, затравили. Ни одно экспертное учреждение не хочет с нами сотрудничать для производства экспертизы", - сказал он.

Накануне перед началом очередного заседания Ефремов был отправлен из Пресненского суда в Боткинскую больницу из-за резкого ухудшения состояния его здоровья. Со ссылкой на источники в медицинских службах сообщалось, что у него был инсульт. По последним данным, его состояние удалось стабилизировать.