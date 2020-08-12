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ДТП с участием Михаила Ефремова

Адвокат потерпевших по делу Ефремова не будет оглашать иски из-за его плохого самочувствия

Значимость иска может негативно сказаться на здоровье подсудимого, отметил Александр Добровинский

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Адвокат Александр Добровинский пока не будет оглашать гражданские иски потерпевших к актеру Михаилу Ефремову из-за его плохого самочувствия.

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"Учитывая его плохое самочувствие, я принял решение отложить оглашение гражданского иска на какое-то время, так как его значимость может негативно сказаться на здоровье подсудимого", - сообщил он ТАСС.

Добровинский представляет интересы трех родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова - вдовы, брата и младшего сына. Старший сын Захарова уже заявил иск к Ефремову на 6,5 млн рублей.

Иски должны были быть оглашены на судебном заседании во вторник, но из-за экстренной госпитализации Ефремова судебный процесс перенесли. Актер находится в нейрореанимации Боткинской больницы. Его состояние стабильное.

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ДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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