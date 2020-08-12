{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ДТП с участием Михаила Ефремова
Обновлено 

Суд отложил заседание по делу Ефремова

Заседание перенесли на 18 августа
Здание Пресненского районного суда Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Здание Пресненского районного суда
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы отложил заседание по делу актера Михаила Ефремова на 18 августа в связи с его госпитализацией. Об этом в ходе заседания суда заявила Елена Абрамова.

На эту тему
ДТП с участием Михаила Ефремова. Главное

"В связи с госпитализацией суд переносит заседание на 18 августа. Также суд направил запрос в Боткинскую больницу для того, чтобы уточнить диагноз Ефремова", - сказала она.

Судья также заявила, что в дальнейшем, если медицинские препятствия к этому не будут установлены, заседания продолжатся в прежнем режиме. Адвокат актера Эльман Пашаев не смог рассказать журналистам о состоянии здоровья подзащитного. "Я выезжаю к нему", - сказал он.

Теги
РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
В Нефтекамске арестовали жителя, планировавшего поджечь здание местной администрации
Мужчина задержали на два месяца
Читать полностью