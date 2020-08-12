Суд отложил заседание по делу Ефремова

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы отложил заседание по делу актера Михаила Ефремова на 18 августа в связи с его госпитализацией. Об этом в ходе заседания суда заявила Елена Абрамова.

"В связи с госпитализацией суд переносит заседание на 18 августа. Также суд направил запрос в Боткинскую больницу для того, чтобы уточнить диагноз Ефремова", - сказала она.

Судья также заявила, что в дальнейшем, если медицинские препятствия к этому не будут установлены, заседания продолжатся в прежнем режиме. Адвокат актера Эльман Пашаев не смог рассказать журналистам о состоянии здоровья подзащитного. "Я выезжаю к нему", - сказал он.