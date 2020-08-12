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Шесть жителей Приморья пострадали во время бури

Людей травмировала сорванная сильным ветром крыша поликлиники

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа. /ТАСС/. Ураганный ветер сорвал в среду крышу здания поликлиники в поселке Сибирцево Черниговского района Приморья. Пострадали шесть человек, сообщила пресс-служба ГО и ЧС Приморского края.

"Сильный порывистый ветер сорвал крышу здания поликлиники в поселке Сибирцево Черниговского района. Травмированы шесть человек, травмы незначительные", - говорится в сообщении.

Работа поликлиники приостановлена, на месте работают спасатели и местные власти. Подробности случившегося уточняются.

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