Шесть жителей Приморья пострадали во время бури

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа. /ТАСС/. Ураганный ветер сорвал в среду крышу здания поликлиники в поселке Сибирцево Черниговского района Приморья. Пострадали шесть человек, сообщила пресс-служба ГО и ЧС Приморского края.

"Сильный порывистый ветер сорвал крышу здания поликлиники в поселке Сибирцево Черниговского района. Травмированы шесть человек, травмы незначительные", - говорится в сообщении.

Работа поликлиники приостановлена, на месте работают спасатели и местные власти. Подробности случившегося уточняются.