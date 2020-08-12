В Нефтекамске арестовали жителя, планировавшего поджечь здание местной администрации

УФА, 12 августа. /ТАСС/. Житель башкирского Нефтекамска, который планировал поджечь здание местной администрации, арестован на 2 месяца. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону в среду.

"Он арестован на 2 месяца, также ему предъявлено обвинение", - сообщили в пресс-службе.

О задержании мужчины стало известно 11 августа, возбудили уголовные дела по статьям о террористическом акте и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. По данным управления, он намеревался использовать самодельное зажигательное устройство. Поджог он планировал с целью дестабилизации обстановки, а также "инспирирования протестной активности против действующего конституционного строя".