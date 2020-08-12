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Росприроднадзор Ивановской области начал проверку после загрязнения Волги нефтепродуктами

Ранее в районе Кинешмы на реке обнаружили большое маслянистое пятно протяженностью почти девять километров

ТАСС, 12 августа. Проверку после загрязнения Волги нефтепродуктами в районе Кинешмы начали специалисты Росприроднадзора Ивановской области. Об этом сообщил в среду ТАСС начальник отдела государственного экологического надзора по Ивановской области Андрей Шохин.

Ранее местные СМИ сообщили, что в районе Кинешмы на реке обнаружили большое маслянистое пятно протяженностью почти девять километров.

"У нас есть такая информация, наш инспектор для проверки выехал на место. Масштабы пятна уточняются. Мы думаем, что это, скорее всего, подсланевые воды, которые образуются от проходящих судов, такое бывает периодически", - сообщил Шохин.

По его словам, речь не идет о "каком-то несанкционированном сбросе нефтепродуктов в реку", который мог бы нанести ущерб экологии. "Но в любом случае все будет локализовано", - уточнил собеседник агентства.

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