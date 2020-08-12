В Твери СК начал проверку после обнаружения останков погибших во время войны

ТАСС, 12 августа. Следователи проводят проверку по факту обнаружения в Тверской области останков 10 жертв нацистов во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Поиск захоронений проводится следователями совместно с тверской областной общественной организацией по научно-исторической и военно-патриотической работе с молодежью "Витязь". "В результате совместной работы по обнаружению захоронений мирных жителей, погибших в результате совершения немецко-фашистскими захватчиками военных преступлений на территории Тверской области, 28 июля текущего года в районе деревни Никифоровское Зубцовского района обнаружены костные останки, предположительно принадлежащие женщинам и детям, погибшим в период Великой Отечественной войны", - сообщили в СК.

Следователи отдела по расследованию особо важных дел во время осмотра места захоронения извлекли останки, предположительно 10 человек. Для установления возраста и пола погибших, причины их смерти по изъятым останкам назначили судебные медико-криминалистические экспертизы.