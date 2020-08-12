В Еврейской автономной области выявили вспышку африканской чумы свиней

ТАСС, 12 августа. Ветеринарные службы выявили вспышку африканской чумы свиней (АЧС) в трех поселениях Еврейской автономной области. Об этом сообщило в среду управление по информационной политике аппарата губернатора и правительства региона.

"На территории Еврейской автономной области зафиксирована вспышка АЧС. Официально очаги уже подтверждены в трех селах Биробиджанского района: Раздольном, Дубовом и Найфельде. В исследованных образцах биологического материала от домашних свиней из этих мест обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней", - говорится в распространенном релизе.

Зарегистрировали также случай заражения АЧС в селе Птичник, однако его пока не подтвердили лабораторно. В очагах в настоящее время проводят дезинфекцию, на подворья, где выявили заболевание, нельзя проходить посторонним. В зону угрозы распространения заболевания с радиусом пять километров кроме вышеперечисленных сел входят также поселения Кирга, Петровка и частные дома в Биробиджане по нескольким улицам. Там все свиньи будут подлежать убою, власти также запретили вывоз живых животных, свиноводческой продукции и сырья. Владельцам ферм и подворий выплатят компенсации.

В июне очаг АЧС выявили в личном хозяйстве села Столбовое Октябрьского района области, его уже ликвидировали.