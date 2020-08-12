В Боткинской больнице сообщили, что Михаил Ефремов у них не числится

Накануне сообщалось, что актер был госпитализирован в больницу им. С. П. Боткина из Пресненского суда Москвы из-за резкого ухудшения состояния здоровья. "Данного пациента у нас нет", - сказал оператор контактного центра, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

В среду Пресненский суд Москвы отложил заседание по делу Ефремова на 18 августа в связи с его госпитализацией. При этом в суде отметили, что направили запрос в Боткинскую больницу для уточнения диагноза актера.