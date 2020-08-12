На Минском тракторном заводе сообщили, что производство работает в штатном режиме

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Минский тракторный завод (МТЗ) - один из крупнейших производителей сельхозтехники в мире - работает в штатном режиме. Об этом сообщила в среду пресс-служба холдинга. В состав холдинга, помимо МТЗ, входят девять предприятий, на производстве работают более 17 тыс. человек, продукция холдинга представлена на рынках более чем 60 государств.

"ОАО "МТЗ" работает в штатном режиме, техника производится и отгружается в страну и на экспорт. Руководство и работники многотысячного предприятия осознают свою ответственность перед потребителями, партнерами, своими коллегами в рамках взятых на себя обязательств по своевременной поставке техники и обеспечению работой поставщиков", - говорится в сообщении.

В пресс-службе предприятия добавили, что во вторник состоялась встреча коллектива и профсоюзного актива с гендиректором ОАО "МТЗ" Виталием Вовком. "Мы не должны поддаваться провокациям и идти на поводу у тех, кто делит нас на своих и чужих, сеет раздор. Мы разные, но мы все хотим спокойно жить в стабильной стране", - приводит пресс-служба его слова.

Опровергли распространявшуюся в интернете информацию о забастовках и в концерне "Беллесбумпром". В пресс-службе сообщили, что "предприятия концерна "Беллесбумпром" работают в плановом режиме. Все трудовые коллективы настроены на созидание и мирный труд". Там подчеркнули, что на предприятиях, расположенных в различных регионах страны, созданы тысячи рабочих мест. "Люди ценят свои предприятия, свой труд, те достижения, к которым шли вместе многие годы, и они хотят сохранить то, что построили", - добавили в пресс-службе.

На протяжении трех дней на оппозиционных интернет-ресурсах появляется информация о забастовках на некоторых крупных промышленных предприятиях Белоруссии, а также призывы к трудовым коллективам не выходить на работу. Ранее ряд крупных заводов и концернов, в том числе Белорусский автомобильный завод ("БелАЗ"), Минский автомобильный завод (МАЗ), Белорусский металлургический завод (БМЗ), Минский электротехнический завод, опровергали эти сообщения и заявляли, что производство там идет в штатном режиме.