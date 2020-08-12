В Татарстане прокурор просит 14 лет колонии мужчине, обвиняемому в насилии над дочерью

КАЗАНЬ, 12 августа. /ТАСС/. Государственный обвинитель предложил Бугульминскому городскому суду Татарстана назначить наказание в виде 14 лет колонии местному жителю, обвиняемому в насилии над полуторагодовалой дочерью. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
"Выступая сегодня в прениях сторон, государственный обвинитель предложил суду признать мужчину виновным в инкриминируемом деянии и назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Мужчине предъявили обвинение о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.
Ранее суд оправдал его за отсутствием состава преступления, гособвинение не согласилось с этим решением и обжаловало его в апелляционном порядке. Верховный суд Татарстана отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.
Инцидент произошел в конце октября 2019 года. Приехавшие на вызов в один из частных домов Бугульмы врачи скорой помощи обнаружили кровотечение у полуторагодовалой девочки, которая была дома с отцом и двумя другими детьми. Врач-гинеколог местной районной больницы обнаружил травмы, свидетельствовавшие о насилии. После проверки следователи возбудили уголовное дело.