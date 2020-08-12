В Татарстане прокурор просит 14 лет колонии мужчине, обвиняемому в насилии над дочерью

КАЗАНЬ, 12 августа. /ТАСС/. Государственный обвинитель предложил Бугульминскому городскому суду Татарстана назначить наказание в виде 14 лет колонии местному жителю, обвиняемому в насилии над полуторагодовалой дочерью. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

"Выступая сегодня в прениях сторон, государственный обвинитель предложил суду признать мужчину виновным в инкриминируемом деянии и назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Мужчине предъявили обвинение о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.