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Три самолета "заминированы" неизвестными на стоянке аэропорта Шереметьево

Воздушные судна проверяют, аэропорт работает в штатном режиме

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Неизвестные вновь "заминировали" самолеты на стоянке аэропорта Шереметьево. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило сообщение о "минировании" трех самолетов на стоянке", - сказал собеседник агентства. Воздушные судна проверяют на наличие взрывных устройств, аэропорт работает в штатном режиме.

В минувший понедельник были "заминированы" аэропорты Шереметьево, Жуковский и Домодедово. Ни одна из угроз не подтвердилась.

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