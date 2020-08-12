Три самолета "заминированы" неизвестными на стоянке аэропорта Шереметьево

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Неизвестные вновь "заминировали" самолеты на стоянке аэропорта Шереметьево. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило сообщение о "минировании" трех самолетов на стоянке", - сказал собеседник агентства. Воздушные судна проверяют на наличие взрывных устройств, аэропорт работает в штатном режиме.

В минувший понедельник были "заминированы" аэропорты Шереметьево, Жуковский и Домодедово. Ни одна из угроз не подтвердилась.