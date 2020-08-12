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В Красногорске задержан наркокурьер с 1 кг амфетамина и 600 таблетками экстази

Возбуждено уголовное дело, мужчина заключен по стражу

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Полиция задержала в Красногорске наркокурьера с 1 кг амфетамина и 600 таблетками экстази. Об этом сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Полицейские задержали в лесополосе деревни Козино Красногорского городского округа жителя Санкт-Петербурга, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. "В ходе личного досмотра у мужчины обнаружены и изъяты два полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом и два свертка с таблетками. Установлено, что изъятое является амфетамином общей массой около 1 кг и экстази в количестве 600 таблеток", - сказала Петрова.

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков, задержанный заключен по стражу.

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