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СМИ: на юге Индии загорелся автобус, пять человек погибли

Водитель скрылся с места происшествия, передает агентство "Синьхуа"

ТАСС, 12 августа. По меньшей мере пять человек погибли в Индии после того, как загорелся автобус, который направлялся в город Бангалор, столицу южного штата Карнатака. Об этом в среду сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя полиции.

По его словам, среди погибших два ребенка и женщина, пострадавшие были госпитализированы. Водитель автобуса скрылся с места происшествия.

По имеющимся данным, частный автобус, в котором находились 32 человека, загорелся из-за короткого замыкания в двигателе.

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