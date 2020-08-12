Кровля жилой многоэтажки загорелась на западе Москвы

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Кровля жилой многоэтажки на западе Москвы загорелась на площади 30 кв. м. Пожарные тушат возгорание, эвакуация не проводилась, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"12 августа в 13:00 поступило сообщение о пожаре по адресу: Удальцова, 19к2. <...> Происходит загорание деревянного обрешетника кровли жилого дома на площади 30 кв. м. Обстановка спокойная. Эвакуация не проводилась. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в пресс-службе.

Согласно информации из открытых источников, в доме 25 этажей.