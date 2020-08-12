Суды Петербурга и аэропорт Пулково получили сообщения о минировании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Петродворцовый и Октябрьский суды Санкт-Петербурга, а также международный аэропорт Пулково получили анонимное сообщение о возможном минировании объектов. Здания судов эвакуированы, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Заминированы здание суда и аэропорт Пулково", - следует из изображения поступившего анонимного сообщения, распространенного пресс-службой. Петродворцовый и Октябрьский районные суды эвакуируются.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке иностранных ресурсов, с которых с конца ноября поступали тысячи ложных сообщений о минировании.

Сообщения о лжеминировании прекратились с началом пандемии коронавируса, однако в июле возобновились с серии угроз в адрес аэропорта Пулково. Накануне эвакуировали торговый центр "Мега Парнас" в Ленинградской области из-за поступившего сообщения аналогичного содержания.