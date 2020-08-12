В Шотландии поезд сошел с рельсов и загорелся

ЛОНДОН, 12 августа. /ТАСС/. Поезд сошел во вторник утром с рельсов в районе города Стоунхейвен в шотландском округе Абердиншир. Об этом говорится в сообщении, распространенном транспортной полицией Великобритании. В нем не уточняется, какой именно состав - пассажирский или грузовой - сошел с рельсов.

В свою очередь вещательная корпорация Би-би-си сообщает о возгорании, возникшем на месте инцидента, где виден поднимающийся в небо густой дым. При этом данных о пострадавших пока нет. На месте находятся несколько десятков полицейских машин, пожарных расчетов и машин скорой помощи, а также спасательный вертолет. Первый министр Шотландии Никола Стерджен назвала произошедшее "крайне серьезным инцидентом".

"В настоящий момент мы работаем на месте инцидента, произошедшего на железнодорожной ветке в районе Стоунхейвена в Абердиншире, где с рельсов сошел поезд. Сотрудники полиции были вызваны на место происшествия в 09:43 (11:43 мск) и находятся там вместе с медиками и пожарными", - сообщила на своей странице в Twitter британская транспортная полиция.

Как пишет газета The Sun, к инциденту могли привести проливные дожди и подтопления, наблюдавшиеся в последние дни на северо-востоке Шотландии. В октябре 2018 года в районе Стоунхейвена с рельсов сошли несколько вагонов пустого пассажирского поезда. В результате инцидента никто не пострадал.