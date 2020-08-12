Суд признал доказанной вину экс-мэра Оренбурга по трем эпизодам по делу о взятках

ОРЕНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Оренбурга приступил в среду к оглашению приговора по уголовному делу о взятках в отношении бывшего главы Оренбурга Евгения Арапова и счел доказанной его вину по трем из четырех инкриминируемых эпизодов, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Суд признал вину доказанной по следующим эпизодам - образование юридического лица через подставное лицо, получение взятки в виде денег за попустительство по службе в крупном размере (в качестве должностного лица и главы органа местного самоуправления), а также "получение взятки лично в виде незаконного предоставления имущественных прав, в том числе, когда взятка по указанию должностного лица передается физическому лицу - от Ершова А. Н. - в особо крупном размере", уточнила судья.

При этом эпизод о получении Араповым взятки от компании "Статус" в виде скидки при покупке недвижимости, в совершении которого его ранее также обвинили, в оглашенной части приговора отсутствует. Судья объявила перерыв, оглашение приговора продолжится в четверг, 13 августа.

В ходе прений сторон государственный обвинитель попросил назначить подсудимому наказание в виде 10,5 года лишения свободы с содержанием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 150 млн рублей и лишением права занимать руководящие должности на срок шесть лет. По мнению прокурора, виновность Арапова в совершении инкриминируемых ему преступлений доказана в полном объеме. Адвокат подсудимого Игорь Рева просил полностью оправдать подзащитного. В своем последнем слове Арапов вновь указал, что не совершал преступлений, в которых его обвиняют.

Уголовное дело экс-главы Оренбурга

Бывшего мэра Оренбурга Арапова в ходе следствия обвинили в получении взятки (три эпизода) и создании юридического лица через подставных лиц. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Следствие полагает, что с декабря 2011 года по июль 2012 года Арапов зарегистрировал на подставное лицо коммерческую фирму, которую он использовал для сдачи в аренду объектов недвижимости. Это позволило ему получить прибыль в размере свыше 14 млн рублей.

В период с августа 2016 года по май 2018 года, считает следствие, Арапов лично получил от своего заместителя Геннадия Борисова и двух руководителей строительных компаний взятки деньгами и имуществом на общую сумму свыше 2,7 млн рублей. Взамен он должен был оказать покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории города. В частности, по данным следствия, Арапов и его заместитель Борисов получили от гендиректора компании "УКС-инвест" Александра Ершова 600 тыс. рублей.