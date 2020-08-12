В Иванове задержали мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над несколькими детьми

ТАСС, 12 августа. /ТАСС/. В Иванове задержали мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над пятью девочками, об этом сообщила в среду пресс-служба УМВД по Ивановской области.

По данным следствия, в отделы полиции за последние две недели поступило пять заявлений от родителей девочек о том, что в отношении их детей были совершены насильственные действия сексуального характера. Во всех случаях потерпевшие давали схожее описание злоумышленника, который в безлюдных местах под разными предлогами подходил к девочкам 9-11 лет.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими опрошены жители районов, где были совершены преступления, изучены записи с камер видеонаблюдения, его личность была установлена. Им оказался 26-летний гражданин Республики Азербайджан, который был задержан сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району города Иваново совместно с оперативниками уголовного розыска УМВД региона", - сообщает пресс-служба.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"). Мужчина задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого, сообщили в региональном следственном управлении СК.