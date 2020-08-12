Один из пострадавших при взрыве газа в частном доме в Ульяновской области умер

УЛЬЯНОВСК, 12 августа. /ТАСС/. Мужчина, пострадавший 11 августа при взрыве газа в частном доме в селе Ивановка Ульяновской области, умер. Об этом сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.

Во вторник пресс-служба управления МВД по региону сообщила, что в результате взрыва газового баллона пострадали три человека - женщина 1999 года рождения, мужчины 1971 и 1951 годов рождения. Кроме того, произошло обрушение здания.

"В результате этого 49-летний мужчина скончался, 69-летний мужчина получил ожоги третьей степени, 21-летняя девушка - ушиб грудной клетки", - говорится в сообщении следственного управления.

В нем отмечается, что по факту гибели мужчины проводится проверка. Опрашиваются возможные свидетели и очевидцы произошедшего, назначены необходимые экспертизы.

Предварительно установлено, что 11 августа около 15:20 (14:20 мск) в одном из частных домов по улице Механизаторов в селе Ивановка Ульяновского района произошел взрыв бытового газа.