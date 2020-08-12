Три человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Подмосковье

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате ДТП с четырьмя автомобилями, в том числе машиной скорой помощи, в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"По предварительной информации 12 августа в 14:17 мск на 39 км ЦКАДа произошло попутное столкновение четырех транспортных средств - грузовой автомобиль МAN, легковые автомобили ВАЗ-2115 и Kia, автомобиль скорой медицинской помощи. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и фельдшер машины скорой помощи, а также водитель ВАЗ-2115", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства происшествия.