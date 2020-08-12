Режим ЧС ввели в двух сельских поселениях Самарской области из-за случаев АЧС

ТАСС, 12 августа. Случаи гибели свиней из-за АЧС (африканской чумы свиней) выявили в сельских поселениях Старая Бинарадка и Рождествено Красноярского и Волжского районов Самарской области, местные власти ввели на этих территориях режим ЧС муниципального характера. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду ГУ МЧС по региону.

"Распоряжением и.о. главы муниципального района Красноярский от 12.08.2020 введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Постановлением главы муниципального района Волжский от 12.08.2020 введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера", - отмечается в сообщении.

По информации ГУ МЧС, 12 августа в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о том, что на территории Красноярского района в селе Старая Бинарадка установили гибель 10 голов свиней. По результатам исследований получили положительный результат на африканскую чуму свиней. Границы зоны ЧС определили в пределах границ сельского поселения Старая Бинарадка, в которую входят населенные пункты Старая Бинарадка и Заря.

Кроме того, на территории Волжского района в поселке Усинский зафиксировали гибель одной свиньи от африканской чумы. Чрезвычайную ситуацию ввели в сельском поселении Рождествено, в которое входит поселок Усинский.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области. Проводятся карантинные мероприятия.