В пожаре на Ем-Еговоском месторождении в ХМАО пострадали три человека

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Компания "РН-Няганьнефтегаз" (дочерняя компания "Роснефти") ведет тушение возгорания на одной из площадок Ем-Еговоского месторождения, угроза населенным пунктам отсутствует, трое пострадавших доставлены в больницу. Об этом сообщил ТАСС представитель "РН-Няганьнефтегаз".

"Оперативные подразделения "РН-Няганьнефтегаз" ведут тушение возгорания на одной из производственных площадок Ем-Еговоского месторождения. Три пострадавших работника доставлены в лечебное учреждение. Угроза населенным пунктам отсутствует", - сообщили в компании.

Отмечается, что организован экологический мониторинг, на предприятии создана комиссия для выяснения причин произошедшего.

Возгорание локализовано на площади 600 кв. метров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В 17:21 (15:21 мск) пожар локализован на площади 600 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

В новость были внесены изменения (15:47 мск) — добавлена информация о локализации возгорания.