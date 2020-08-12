В Петербурге неизвестные "заминировали" все отделения налоговой инспекции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Анонимное сообщение о "минировании" всех отделений налоговой инспекции и нескольких районных судов Санкт-Петербурга поступило в Сестрорецкий суд в среду, проводится эвакуация Сестрорецкого, Василеостровского и Красногвардейского судов, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Заминировано здание суда и все налоговые инспекции в городе", - следует из поступившего анонимного сообщения. Ранее сообщалось о "минировании" Петродворцового и Октябрьского районных судов, а также международного аэропорта Пулково.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке иностранных ресурсов, с которых с конца ноября поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

Сообщения о лжеминировании в Петербурге прекратились с началом пандемии коронавируса, однако в июле возобновились с серии угроз в адрес аэропорта Пулково. Накануне эвакуировали торговый центр "Мега Парнас" в Ленинградской области из-за поступившего анонимного сообщения.