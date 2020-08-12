Адвокат потерпевших по делу Ефремова призывает не спекулировать на теме здоровья артиста

"Сейчас много инсинуаций по поводу здоровья Михаила Ефремова: кто-то ему сочувствует, кто-то считает, что это попытка затянуть процесс. Но я хочу призвать всех перестать спекулировать на этой теме", - сказал он ТАСС. Добровинский добавил, что о здоровье Ефремова сообщает его адвокат, а адвокат призван всегда говорить правду. "Давайте верить тому, что говорит нам адвокат Михаила Ефремова", - заключил он.

Ефремов был госпитализирован с подозрением на инсульт в Боткинскую больницу из Пресненского суда Москвы 11 августа. Как сообщал ТАСС источник в медицинских кругах, актера доставили в больницу без сознания и поместили в нейрореанимацию, поставив предварительный диагноз "инсульт". Вместе с тем в контактном центре больницы им. С. П. Боткина в среду сообщили ТАСС, что такого пациента у них нет. Позже адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил ТАСС, что Ефремов находится в Боткинской больнице. "Врачи подтвердили, что у Ефремова инсульт. Его состояние оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет", - сказал защитник.

Пресненский суд Москвы в среду отложил заседание по делу Ефремова на 18 августа в связи с его госпитализацией. Также суд направил запрос в Боткинскую больницу для того, чтобы уточнить его диагноз.