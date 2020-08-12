{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Пожар на Ем-Еговском месторождении в ХМАО ликвидировали

Источник в экстренных службах региона сообщил, что в результате происшествия мог погибнуть один человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 августа. /ТАСС/. Возгорание на Ем-Еговском месторождении (входит в Красноленинскую группу месторождений) в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа ликвидировано. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В 17:30 (15:30 мск) пожар ликвидирован на площади 600 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

Источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что, по предварительным данным, один человек, который находился в загоревшемся помещении, мог погибнуть. По данным компании "РН-Няганьнефтегаз" (дочерняя компания "Роснефти"), пострадали три человека.

В новость были внесены изменения (16:09 мск) — добавлены подробности.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
СК начал проверку обстоятельств получения травм певицей Легкоступовой
Ее муж утверждает, что она упала в ванной и ударилась головой
Читать полностью