Пожар на Ем-Еговском месторождении в ХМАО ликвидировали

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 августа. /ТАСС/. Возгорание на Ем-Еговском месторождении (входит в Красноленинскую группу месторождений) в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа ликвидировано. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В 17:30 (15:30 мск) пожар ликвидирован на площади 600 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

Источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что, по предварительным данным, один человек, который находился в загоревшемся помещении, мог погибнуть. По данным компании "РН-Няганьнефтегаз" (дочерняя компания "Роснефти"), пострадали три человека.

В новость были внесены изменения (16:09 мск) — добавлены подробности.