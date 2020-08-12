Депздрав Москвы опроверг информацию о смерти ребенка после прививки от кори

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Врожденная патология стала причиной смерти мальчика после прививки от кори в Москве, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"По факту появившейся в интернете информации, что в Москве ребенок умер после прививки от кори, департамент здравоохранения Москвы выступает с опровержением. По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть не связана с проведением прививки. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца из-за тяжелой врожденной патологии", - сказали в пресс-службе.

В департаменте отметили, что ребенка прививали в специализированном учреждении, где в том числе проводят вакцинацию детей с различными патологиями. Предварительно мальчика тщательно осмотрели несколько специалистов, которые не выявили никаких противопоказаний. Все предыдущие прививки он переносил хорошо, добавили в пресс-службе.

"Смерть ребенка наступила через три дня после вакцинации, тогда как любые возможные осложнения (незначительное повышение температуры, сыпь, насморк), во-первых, могут проявиться только в ближайшие часы после вакцинации, а во-вторых, не могут стать причиной смерти ребенка. За последние десятки лет в РФ не было зафиксировано ни одного летального случая, связанного с прививкой от кори", - заявили в департаменте.

Ранее в ряди СМИ появились сообщения, что шестилетний мальчик умер через сутки после прививки в клинике в Зеленограде.