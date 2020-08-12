В результате пожара на месторождении в ХМАО погиб один человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 августа. /ТАСС/. Три человека госпитализированы с ожогами в результате пожара на Ем-Еговском месторождении (входит в Красноленинскую группу месторождений) в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа, два из них находятся в реанимации. Еще один человек погиб, сообщили ТАСС в районной Единой дежурной-диспетчерской службе.

"Три человека госпитализированы, у одного ожоги 70% [поверхности] тела, у второго до 40%, они оба в реанимации. Третий - ожоги тела средней тяжести. Еще одного обнаружили погибшим", - сказал собеседник агентства.

Предварительной причиной возгорания названа разгерметизация шланга в передвижной замерной установке. Об этом ТАСС сообщили в районной ЕДДС.

"Предварительная причина возгорания - разгерметизация шланга в передвижной замерной установке", - сообщил собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе регионального МЧС сообщили ТАСС, что на Ем-Еговском месторождении ликвидировано открытое горение на площади 600 кв. метров.

Как сообщается на сайте региональной прокуратуры, ведомство начало проверку по факту пожара. "Прокуратурой округа организована проверка по факту произошедшего 12 августа возгорания на нефтепроводе насосной станции в Октябрьском районе, в результате которого пострадали 4 человека, один из них погиб", - сказано в сообщении.

В новость были внесены изменения (16:36 мск) — добавлена информация о предварительной причине возгорания и комментарий прокуратуры.