СК начал проверку обстоятельств получения травм певицей Легкоступовой

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Следователи Следственного комитета начали проверку после госпитализации с тяжелой черепно-мозговой травмой певицы Валентины Легкоступовой.

"По материалу, поступившему в следственные органы Главного следственного управления СК РФ по Москве, проводится доследственная проверка", - сообщила в среду ТАСС представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Ранее проверку обстоятельств получения травмы Легкоступовой проводила полиция, но прокуратура передала материалы в СК. "На данный момент опрошены супруг, соседи, родственники и сын пострадавшей женщины, которая находится в больнице. Следователи ее также опросят, как только разрешат врачи", - сказала Иванова.

По словам мужа Легкоступовой, она получила травму, упав в ванной и ударившись головой.

Ранее сообщалось, что певица была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой, в тяжелом состоянии ее госпитализировали. Легкоступова - советская и российская эстрадная певица, заслуженная артистка России, исполнительница хита "Ягода-малина".